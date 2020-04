Coronavirus, nuovo caso a Canicattì, salgono a 7 i casi totali, anche un nuovo guarito

Un nuovo positivo ed un nuovo guarito.

Salgono a 7 i casi totali, con 3 guarigioni.

Lo afferma il Sindaco della Città Ettore Di Ventura, che dichiara:

“Nella nostra Città è stato riscontrato un nuovo caso di positività.

Anche in questo caso verranno effettuate tutte le misure previste dai protocolli vigenti.

Nei prossimi minuti cercherò di mettermi in contatto con il soggetto in questione che già da diversi giorni si trova in isolamento domiciliare.