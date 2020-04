Nuovi interventi sulle strade provinciali del settore Infrastrutture Stradali a Sciacca e Campobello di Licata

Diversi interventi sulle strade provinciali sono stati effettuati questa mattina dal personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento a causa del maltempo che si è registrato nelle scorse giornate.

Il vento ha provocato la caduta di un grosso albero lungo la carreggiata della S.P. n. 54 Sciacca-Monte Kronio al km 2, prontamente segnalato dal Capo Cantoniere Giuseppe Prestia in servizio sul posto con il cantoniere Vincenzo Muscarnera.

Le notevole dimensioni dell’arbusto hanno richiesto anche l’intervenuto della Polizia Municipale di Sciacca e di una squadra dei Vigili del Fuoco per rimuovere il tronco. Si tratta di un albero che si trova fuori dal tratto stradale che ha fortemente limitato il transito lungo la Provinciale.

Un altro intervento è stato effettuato dal capo Cantoniere Vincenzo Dainotto e dal Cantoniere Domenico Vella sulla SP n. 10 Campobello di Licata – Fiume Salso dove si è verificato un leggero cedimento del manto stradale in tratto che ne riduce la transitabilità. Sul posto sono stati collocati prontamente i segnali di pericolo. Nei prossimi giorni saranno valutati i possibili interventi dal personale tecnico dell’Ente.

Tutto il personale del settore Infrastrutture Stradali, nonostante l’emergenza Covid 19, prosegue il controllo giornaliero dell’intera rete delle strade di competenza del Libero Consorzio che è lunga oltre 1.200 km. Gli automobilisti che utilizzano le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, per necessità o negli altri casi previsti per l’emergenza Covid-19, sono invitati alla massima prudenza rispettando rigorosamente i limiti di velocità segnalati lungo i tracciati.