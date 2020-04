Coronavirus, arrivano alcune concessioni: si potrà correre e passeggiare

Da oggi (domenica 19 aprile) si potrà correre e passeggiare nei pressi della propria abitazione, e la consegna a domicilio dei prodotti alimentari potrà avvenire anche la domenica e nei giorni festivi.

E, ancora, sarà consentita la cura del proprio orticello, la manutenzione di parchi e giardini e l’allestimento dei lidi balneari.

E’ disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del primo maggio. E’ fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. E’, tuttavia, consentito, anche nei festivi, il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

E’ consentita l’attività di manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonchè la pulizia della spiaggia di pertinenza.