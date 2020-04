Canicattì, da domani tamponi anche al personale delle pulizie in servizio al Barone Lombardo

Anche il personale che si occupa delle pulizie all’interno dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì sarà sottoposto a tampone rino-faringeo per accertare che non sia affetto dal Covid 19. Lo ha detto il direttore sanitario dell’ospedale il dottor Giuseppe Augello, che ha confermato come altri tamponi giunti su una decina di operatori sono negativi. Sale dunque a circa 170 il numero di medici, infermieri, personale sanitario che risulta negativo al coronavirus su un totale di oltre 200 unità. Questo dopo che all’interno dell’ospedale si sono registrati 4 casi di Covid 19 nei reparti di oncologia e medicina. Ad avere contratto il virus due medici ed altrettante infermiere in servizio presso la struttura sanitaria di contrada Giarre.