Canicattì, in giro senza motivo forzano posto di controllo: multati due giovani

I poliziotti del Commissariato di Canicattì, hanno multato e segnalato un 18enne e un 17enne, fuggiti ad un posto di controllo. I due giovani, a bordo di un motociclo, hanno forzato il posto di controllo della polizia, fuggendo via pensando di far perdere le proprie tracce.

Gli agenti dopo un inseguimento sono riusciti a rintracciarli presso l’abitazione di un familiare, dove si erano rifugiati per non essere trovati. I due sono stati sanzionati per mancato arresto all’alt Polizia e per essere usciti dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo.