Favara, Lorena prima accoltellata all’addome poi strangolata

Emergono altri particolari sull’autopsia eseguita sul corpo di Lorena Quaranta, la studentessa in medicina di 27 anni di Favara, uccisa dal suo fidanzato Antonio De Pace. L’assassino prima di strangolare la ragazza, l’aveva già ferita con un coltello da cucina all’addome.

De Pace non avrebbe confermato né smentito, avendo scelto di restare in silenzio e non collaborare durante l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice del Tribunale di Messina, Eugenio Fiorentino.

Anche se prima aveva dichiarato di aver ucciso la compagna perché era stato da lei contagiato al Coronavirus, smentito dai tamponi.

Antonio De Pace, 28ennedi Dasà paese del Vibonese in Calabria, conviveva con Lorena da tre anni, e da uno si era iscritto alla facoltà di Odontoiatria, incoraggiato dalla fidanzata. A luglio, invece, la favarese si sarebbe laureata in Medicina, titolo che l’ateneo di Messina le dedicherà honoris causa, appena sarà finita l’emergenza Covid-19.