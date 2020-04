Favara, abbraccia Lorena: oggi il rientro della salma in città della ragazza uccisa dal fidanzato

Rientra oggi in paese la salma di Lorena Quaranta la giovane studentessa di medicina uccisa dal suo fidanzato in un appartamento di Furci Siculo, comune del messinese. Per l’occasione i cittadini su iniziativa del giornalista Giuseppe Piscopo esporranno sul loro balcone dei lenzuoli bianchi .Sarà un segno per manifestare la vicinanza alla famiglia della ventisettenne vittima di femminicidio. Un appello quello di Piscopo fatto proprio dal sindaco Anna Alba che ha chiesto ai suoi concittadini di aderire in massa all’iniziativa.