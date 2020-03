Porto Empedocle, non ha soldi per pagare spesa: clienti e carabinieri fanno colletta

E’ entrato in un supermercato ed ha riempito il carrello della spesa. Al momento di pagare ha consegnato alla cassiera una somma inferiore rispetto al totale nello scontrino. Protagonista un empedoclino alla cassiera.

E’ successo in un supermercato di Porto Empedocle. Una volta arrivato alla zona delle casse, non aveva abbastanza denaro per pagare la merce.

Sul posto i carabinieri della locale Stazione. I militari dell’Arma hanno constatato lo stato di indigenza dell’uomo. Alcuni clienti che si trovavano all’interno del market hanno fatto una colletta tra i presenti, e il resto lo hanno messo i due carabinieri. L’empedoclino, così ha potuto portare a casa l’intero contenuto del carrello.