Ladri in azione in una chiesa della provincia di Agrigento. Ignoti si sono intrufolati all’interno della chiesa San Michele di Ravanusa. Dopo aver visitato il luogo sacro hanno portato via diversi oggetti sacri.

A fare la triste scoperta l’indomani mattina è stato il parroco, che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Dopo un sopralluogo i militari dell’Arma hanno cercato telecamere nella zona.