Coronavirus: altri 8 laboratori per esaminare i tamponi, sono 20. C’è anche l’ospedale di Agrigento

Saranno complessivamente venti i laboratori Siciliani destinati all’emergenza Coronavirus. Ai dodici gia’ operativi in tutto il territorio regionale se ne aggiungono, infatti, altri otto (pubblici e privati) che saranno chiamati a effettuare le analisi sui tamponi. Altre strutture sono in corso di autorizzazione. Tra i ‘nuovi’ laboratori pubblici quelli dell’Istituto zooprofilattico a Palermo e dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Ma, nel capoluogo, ci sono anche l’Ismett e il Buccheri La Ferla. Altre strutture autorizzate sono state individuate in provincia di Catania e Siracusa. La misura rientra nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto stabilite dal governo regionale.