Agrigento, con la città deserta: sfiorata rissa tra una decina di migranti

Con la città praticamente deserta ci hanno pensato una decina di immigrati ad animarla. E s’è sfiorata la zuffa in seguito ad una accesa discussione. Tra due fazioni sono “volate” parole grosse e offese di ogni tipo, fino a quando gli animi si sono ulteriormente surriscaldati, e i protagonisti dalle parole sono passati alle vie di fatto. Per fortuna alcuni residenti hanno sentito il trambusto, ed immediata è partita la segnalazione al numero di emergenza 112. I litigiosi, quasi sicuramente, hanno visto in lontananza i lampeggianti accesi delle pattuglie delle Volanti e si sono dispersi per evitare guai e una denuncia. Sul posto anche la Guardia di finanza, che ha svolto alcune indagini.