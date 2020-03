Furto aggravato e rapina, arrestato giovane

I poliziotti del Commissariato di Sciacca hanno tratto in arresto, in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso dall’Autorità giudiziaria rumena, B.S.M., 30 anni di nazionalità romena, su segnalazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio Cooperazione Internazionale, il quale risultava da ricercare, poiché destinatario di un provvedimento di mandato di arresto europeo. Dopo le formalità di rito l’arrestato, ritenuto responsabile di furto aggravato e rapina commessi in Romania, veniva associato presso la Casa circondariale di Sciacca.