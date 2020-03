Agrigento, sospetto caso di Coronavirus in ospedale

Una pensionata di 83 anni, di Porto Empedocle, è giunta all’ospedale San Giovanni di Dio con sintomi, che hanno consigliato i medici in servizio di sottoporla al protocollo sanitario per i casi sospetti di Coronavirus.

Alla donna è stato effettuato il tampone, il cui esito si conoscerà nelle prossime ore. La pensionata è stata ricoverata in isolamento

Nel frattempo all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta è arrivato l’esito dei 5 tamponi effettuati nella giornata di ieri a 5 agrigentini. Per fortuna tutti gli esiti dei tamponi sono stati negativi.