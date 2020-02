Accoltella la moglie durante una lite: un arresto a Raffadali

I carabinieri hanno arrestato, questa notte, un 58enne di Raffadali, già noto alle forze dell’ordine, per tentato omicidio della moglie, dopo che una lite in famiglia si è trasformata in violenta aggressione. Sarebbe stata una vicina di casa a sentire le urla, accompagnate da lamenti, provenire dall’appartamento accanto e, preoccupata, ha chiamato il 112. Sul posto una pattuglia possa accertare cosa stia accadendo. I militari della Stazione di Raffadali sono accorsi nell’ abitazione al centro del paese, bussando insistentemente alla porta, finché un uomo, agitato, ha aperto con una penna a sfera in mano sporca di sangue.

Ha detto di aver litigato con la moglie e nel corso di un diverbio ha colpito in testa la consorte con la penna. I carabinieri hanno constatato diverse macchie di sangue per terra, ed entrati in cucina, hanno trovato la donna, seduta su una sedia, in lacrime, reggendosi la testa, per via di una vistosa ferita all’altezza della tempia sinistra, troppo grande per essere stata causata da una penna. Senza attendere altro tempo, i carabinieri hanno controllato in maniera accurata le stanze della casa, fino a trovare un coltello di 20 cm. sporco di sangue. A quel punto la situazione è stata chiarita: la lite in famiglia è degenerata in una violenta aggressione.

Nel frattempo un’ambulanza, immediatamente allertata, ha prestato le prime cure alla malcapitata, accompagnandola all’ospedale “San Giovanni di Dio, dove è stata ricoverata in osservazione per tutta la notte. Diagnosticato un trauma cranico, ma per fortuna, non in pericolo di vita. Il 58enne, invece, come disposto dal magistrato di turno Alessandra Russo, che ha immediatamente coordinato le attività, è stato arrestato e portato in carcere, con l’accusa di tentato omicidio. I prossimi accertamenti dei carabinieri faranno luce sul passato familiare della coppia, cercando di appurare se ci sono stati altri episodi simili di violenza.