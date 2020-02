Premio letterario “Alessio Di Giovanni”, il bando della XXIII edizione

Parte la macchina organizzativa del Premio Nazionale Letterario “Alessio Di Giovanni” edizione 2020. L’Accademia Teatrale di Sicilia ha, infatti, diramato il bando della XXIII edizione.

Il testo del regolamento è pubblicato sul sito www.alessiodigiovanni.blogspot.it

Il premio letterario dedicato ad Alessio Di Giovanni – spiegano il presidente e il direttore artistico dell’Accademia, Tonina Rampello ed Enzo Alessi – è rivolto a poeti e scrittori di racconti brevi che da tanti anni partecipano numerosi da tutta Italia. Quattro i concorsi letterari previsti: poesia in lingua siciliana; poesia in lingua italiana; racconti in lingua siciliana; racconti in lingua italiana.

Le opere saranno valutate da giurie di esperti.

Altre commissioni decideranno personalità ed enti che saranno insigniti con i Premi Speciali per i seguenti settori: teatro, cinema, comunicazione, tradizioni popolari, impegno sociale, musica, canto, narrativa, storia patria, saggistica, scuola.

La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di settembre 2020.