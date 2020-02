Amministrative a Ribera. Il Candidato Matteo Ruvolo ottima l”unità nel centro destra”

Da candidato a Sindaco per le prossime elezioni amministrative di Ribera, sono consapevole delle particolari problematiche che attanagliano il nostro territorio, e quindi della necessità di dare una forte sterzata alla situazione attuale: ritengo indispensabile cercare di utilizzare tutte le risorse possibili, a partire da un solido collegamento con il Governo Regionale e tutte le Forze Politiche di centro – destra che, assieme al Presidente Musumeci, stanno lavorando al risanamento ed al rilancio della nostra Sicilia.

In tale ottica, convinto che si dovrà operare con il massimo impegno ed in sinergia, ho molto apprezzato l’appello all’unità, rivolto nei giorni scorsi alle forze politiche di centro – destra, da parte dell’On. Giusy Savarino di “Diventerà Bellissima”.

Non posso quindi che accogliere con particolare soddisfazione ed apprezzamento i risultati dell’ultimo tavolo di incontro al quale, grazie a tale quanto mai opportuno richiamo, hanno preso parte, riunite dal Presidente Regionale On. Giuseppe Catania e la stessa On. Giusy Savarino di “Diventerà Bellissima”, i principali rappresentanti delle forze del centro destra siciliano.

Il sottoscritto ritiene che tale scelta, così come maturata e condivisa da tutti, di presentarsi uniti in coalizione alla prossima tornata elettorale, risulterà vincente, e costituirà la premessa verso quella necessaria ed improrogabile spinta alla rinascita ed al rilancio delle nostre comunità.

Per le superiori ragioni, sono certo che l’unione delle forze di centro destra potrà dare ulteriore spinta ed impulso alla mia candidatura, ed auspico un proficuo confronto con le stesse al fine di presentare un progetto politico serio, di svolta e cambiamento, ovviamente convinto della necessità di dare un segnale di forte discontinuità rispetto all’attuale modo di gestire ed amministrare il nostro Comune.

In tale ottica non escludo, ed anzi mi auguro, di riuscire a costruire una coalizione più ampia possibile, aperta al contributo, oltre che delle forze politiche, anche delle varie realtà della società civile e del mondo dell’associazionismo, che considero fondamentale supporto in vista della competizione elettorale, ma soprattutto – come mi auguro – per la futura realizzazione del programma che proporremo agli elettori.