Aggravata misura cautelare, disposti i domiciliari per dipendente comunale agrigentino

Il Gip del Tribunale di Sciacca, Alberto Davico, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare per il dipendente comunale Filippo Giarraputo, 53 anni, di Menfi. Era lo scorso 31 dicembre quando venne arrestato, per porto di arma clandestina, all’interno del Comune, perché trovato in possesso di una pistola.

Poi venne rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, per la firma. Adesso avrebbe violato le prescrizioni, impostegli dalla misura cautelare, a cui era sottoposto. All’uomo viene contestato anche episodio legato ad un incidente stradale.