“Enogastronomia agrigentina”, l’evento organizzato dall’Aics l’11 e 12 febbraio al Palacongressi

Si chiama “Enogastronomia agrigentina”, l’evento organizzato dall’Aics, con il patrocinio dell’Euroform e della Cna, Confederazione nazionale artigianato, di Agrigento, di Quintessenza-Sapuri siciliani di Tony Rocchetta e del volume “Bellezze ed eccellenze agrigentine”, in programma nei prossimi 11 e 12 febbraio nella sala “Empedocle” del Palacongressi di Agrigento.

Nel corso delle due serate, verranno riportati in auge i piatti della tradizione agrigentina, tutti realizzati con prodotti della nostra terra.

Prevista la partecipazione anche di alcune aziende che avranno la possibilità di far conoscere i loro prodotti.

Inoltre, nei due giorni sono previste anche delle iniziative collaterali come l’esibizione di una giovane artista agrigentina Ilenia Scaccia, l’esibizione della parrucchiera empedoclina, Katia Marullo di “Dacci un taglio” che farà anche sfilare alcune modelle. Inoltre, previsto anche uno spettacolo di benessere, curato da New Life e, per finire una ragazza delizierà i più piccoli, ma non solo, con delle sculture di palloncini.

La Cna invece realizzerà un percorso dell’artigianato agrigentino che comprende le campane di Burgio, quelle che vengono realizzate anche per la Città del Vaticano e la ceramica di Sciacca, oltre ad altre eccellenze del nostro territorio.