Agrigento, piante organiche tribunale e procura: va meglio rispetto agli ultimi anni

Si attesta al 15 per cento la scopertura dell’organico sia al Tribunale, che alla Procura della Repubblica. Emerge dalla relazione annuale presentata dal presidente della Corte d’Appello di Palermo, Matteo Frasca, all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Al Tribunale di Agrigento mancano 3 giudici sui 32 previsti dall’organico, mentre in Procura 2 magistrati su 14. Quindi il Tribunale di Agrigento, ad oggi, conta 29 effettivi, e la Procura della Repubblica 12.

Va meglio all’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza 2 magistrati su 2 previsti. In aumento, invece, rispetto a quello dello scorso anno il tasso di scopertura delle piante organiche dei Got (giudice onorario di tribunale), pari all’11,9% circa, mentre per i Vpo (vice procuratore onorario), il valore è lievitato di un paio di punti percentuali attestandosi al 24%.

Si evidenziano le scoperture di organico sia per i Got, sia per i Vpo. Andiamo ai numeri: Got in servizio 14 su 17 previsti (scopertura 17,6%); Vpo in servizio 4 su 15 previsti (scopertura 73,3%). Particolarmente rilevante la scopertura negli uffici del Giudice di Pace di Agrigento, complessivamente 9 in organico su 17 previsti (scopertura organico 47,06 %).