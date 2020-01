La Seap Dalli Cardillo Aragona alla Final Four di Coppa Italia: ecco la data, avversarie e regolamento

Il titolo di campione d’inverno, conquistato sabato scorso con la vittoria sul campo del Modica, ha consentito alla Seap Dalli Cardillo Aragona di qualificarsi anche alla Final Four di Coppa Italia di serie B1 di pallavolo femminile, che si disputerà i prossimi 10 e 11 aprile in una sede che verrà scelta tra le candidature proposte. La Coppa Italia di Serie B1 femminile è un grande evento per il volley italiano e per la Serie B1 femminile. A contendersi la vittoria le quattro squadre prime in classifica nel girone di andata di ogni girone di questo campionato: la Pallavolo Picco Lecco per il girone A, l’Offanengo Cremona Volley per il girone B, il Casal de Pazzi Volley Roma per il girone C e la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona per il girone D.

Il torneo 2019/2020 si disputa con la formula Final Four in sede unica. In base alla classifica avulsa delle quattro finaliste, il Lecco e la Seap Dalli Cardillo Aragona sono le due teste di serie e non potranno incontrarsi in semifinale. Vi sarà, dunque, un sorteggio per determinare gli accoppiamenti ad eliminazione diretta. La squadra di coach Luca Secchi potrebbe affrontare il Casal de Pazzi Roma oppure l’Offanengo Cremona Volley. Le due squadre vincenti disputano la Finale 1°/2° posto. La società del presidente Nino Di Giacomo torna a disputare una Final Four di Coppa Italia di serie B1 a distanza di 16 anni. L’ultima apparizione in questa competizione per le biancazzurre risale alla stagione 2002/2003 nel raggruppamento di Lodi. L’allora Gelati Gelma – Seap Aragona, dopo la vittoria in semifinale contro il Casal de Pazzi Roma, fu sconfitta in finale dalle padrone di casa.