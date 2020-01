Agrigento, fioccano le denunce per frodi e truffe informatiche

Fioccano le denunce degli agrigentini vittime, nell’ultimo periodo, di truffe e frodi telematiche che stanno aumentando in maniera esponenziale. Troppe le persone, che cadono con facilità nella “trappola”, di mascalzoni senza scrupoli. Sono in costante aumento le iscrizioni in ordine ai reati informatici soprattutto legati alle truffe commesse mediante il cosiddetto “phishing”, e la “clonazione” di carte di credito, o altri strumenti di pagamento elettronici.

Per chi non ha i messaggi di conferma dei movimenti dal proprio conto, dovrebbe controllare l’estratto con regolarità. Ma in questo inizio del 2020 il furto d’identità si è esteso anche su WhatsApp. Nella nostra provincia, una decina le denunce già presentate.

La nuova truffa su WhatsApp (l’allerta arriva direttamente dalla polizia Postale) è relativa all’invio di un codice, che ha lo scopo di impossessarsi dell’account privato della vittima in questione. La chiamano truffa del codice da 6 cifre. “Scusami, ti ho inviato un codice di 6 cifre via SmS, potresti inviarmelo?” (nella foto il messaggio giunto sul telefonino ad un agrigentino, che non ha “abboccato”).