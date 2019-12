Mafia agrigentina, concessi i domiciliari per i fiancheggiatori del boss Sutera

Tutti scarcerati i favoreggiatori del boss Leo Sutera, inteso “U prufissuri”, di Sambuca di Sicilia, considerato il capo di Cosa Nostra provinciale. Dopo circa un anno e mezzo di carcere è stata posta ai domiciliari Maria Salvato, 45 anni, fioraia del piccolo borgo dell’Agrigentino.

Adesso stessa decisione, in accoglimento della richiesta degli avvocati Angela Porcello e Mauro Tirnetta, è stata presa dal Gip del Tribunale di Palermo, Marcella Ferrara, anche per i sambucesi Giuseppe Tabone, 53 anni, e per Vito Vaccaro, 57 anni, difeso dall’avvocato Giovanni Vaccaro, entrambi posti ai domiciliari.

Come per Salvato, anche Tabone e Vaccaro sono stati condannati in primo grado a tre anni di reclusione. Secondo l’accusa i tre avrebbero aiutato il boss Sutera.