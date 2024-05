1500 visite costano meno su Nintendo Switch. Persona, Sonic, Minecraft e Mario costano fino al 90% in meno!

Nintendo Switch funziona ancora alla grande e, nonostante la sua fine vita, genera ancora molto interesse e i proprietari hanno centinaia di titoli da recuperare.

Questa volta, nel Nintendo Digital Store, possiamo ottenere più di 1.500 titoli diversi a prezzi più bassi, inclusi grandi vecchi libri, classici solidi, gemme sottovalutate e nuovi successi come le frittelle dei più grandi editori. Innanzitutto qualcosa per i fan dei Giochi Asiatici. Catherine: Il body completo è l’offerta più allettante di questa svendita, perché puoi ottenere questo fantastico taglio per meno di 40 PLN.

Altro testo sotto il video

Dopodiché abbiamo Valkyria Chronicles e il quarto capitolo a prezzi stracciati, e anche molte edizioni Persona: 5 per PLN 129,50, Tactica per poco più di PLN 160 e Persona 4 Golden per PLN 53,40. Per i fan di Sonic, Nintendo ha Sonic Superstars, Team Sonic Racing, Sonic Origins, Sonic Frontiers e molte altre avventure del famoso eroe. Gli intenditori della Turchia possono trovare Inside, Limbo, Axiom Vege, FAR: Lone Sails, Polish Railbound e centinaia di altri fantastici prodotti a cui vale la pena provare.