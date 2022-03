Złoty się umocnił po zapowiedziach Adama Glapińskiego

Szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział w środę między innymi kolejne podniesienie stóp procentowych. Złotówka natychmiast zaragowała, zyskując do głównych walut.









Mówiłem wcześniej, że górny pułap stóp procentowych to 4-4.5 proc., dziś bym to pewnie podwyższył – mówił w środowe popołudnie precede NBP Adam Glapiński.

Z Punktu widzenia NBP najważniejsze jest przezwyciężenie inflacji – Duda.

Złotówka szybko zyskała po zapowiedziach podniesienia po raz kolejny stóp procentowych. O 16:40 kurs euro wynosił 4,76 zł, co oznacza umocnienie się złotego w ciągu dnia o przeszło 2 proc.

Podczas konferencji prasowej prezesa NBP złoty wyraźnie się umocnił. W jej trakcie Euro spadło poniżej 4,8 zł.

Wspólna waluta Ok. 15:30 kosztowała 4,78 zloty, OK. 16:40 dało a niespełna 4,76 zł, co oznacza, że ​​​​w ciągu dnia złoty do euro zyskał ponad 2 proc.

Złoty wzmocnił się także do dollari. O 15:30 jego cena wynosiła 4.33 zł, a ok. 16:40 – już niewiele ponad 4,31 zł, co oznacza umocnienie się złotego w ciągu dnia o 3,3 proc.

