Presidente del Pentagono Lloyd Austin Consegnato al Ministro della Difesa Nazionale Mariusz BlaszczakQuella Gli Stati Uniti non supportano il trasferimento di ulteriori aeromobili in Ucraina E mercoledì un portavoce del Pentagono ha detto che non volevano averli a loro disposizione John Kirby. Ha detto che gli Stati Uniti sperano che l’aereo MiG non aumenti in modo significativo le capacità ucraine e che il loro scambio possa essere interpretato come un’espansione da parte della Russia.







Kirby ha affermato che gli Stati Uniti hanno ringraziato la Polonia per la proposta di estradare i militanti e hanno espresso la volontà di continuare a cooperare a sostegno delle forze armate ucraine. Ha aggiunto che ci sono molte soluzioni migliori, comprese le armi antiaeree.

“Ci auguriamo che la fornitura di ulteriori aerei da guerra aumenterà leggermente la capacità dell’esercito ad alto rischio”, ha affermato il portavoce.