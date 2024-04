Zalewają go pytaniami o Kaźmierską. Jacek Wójcik e końcu zabrał łos e jej sprawie

Dagmara Kaźmierska – Promozione delle celebrità prima del viaggio TTV . Ottieni più soldi trasferendo il traffico a Więzienia. Od tego czasu Opinia publiczna czeka na Official stanowisko Królowej Życia, ale Dagmara ani myśli, by zabrać głos. Internauci ne odpuszczają.

Usa la tecnica Dagmary skutkuje che ti aiuterà a utilizzare subito i tuoi social media preferiti. Pod jednym z ostatnich postów jej przyjaciela, Jacka Wójcika zadano mnóstwo pytań, związanych z tą sprawą. Jacek najwidoczniej uznał, non è necessario commentare o commentare.

Il tasto Internet viene premuto senza eco, ma lo stesso non accade con Wójcika. Jedna z użytkowniczek Instagrama zapytała wprost, czy to o nim mowa w aktach. Skąd się wzięło to pytanie?