“La fine è vicina, signor Primo Ministro”, ha scritto a Donald Tusk Zbigniew Ziobro, il leader della Polonia sovrana. L’ex ministro della Giustizia si è rivolto al primo ministro in tedesco e il suo avvertimento si riferiva ai risultati delle elezioni locali del 2024.

Ex ministro della Giustizia ed ex procuratore generale Zbigniew Ziobro Ha commentato i risultati delle elezioni del consiglio comunale. Secondo lui il risultato Alleanza Civica Il capo dell’organizzazione, il primo ministro Donald Tusk, non può ritenersi soddisfatto.

Zbigniew Ziobro: Le false promesse di Dusk

“Le elezioni locali lo dimostrano Alcuni polacchi si lasciano ingannare dalle false promesse di Donald Tusk“- ha detto Geopro.

Il leader della Polonia sovrana ha scritto: “Quando finalmente prenderanno il potere dopo otto anni di sconfitte, ci sarà un massacro del PiS, Ma c’è il timore di una caduta imminente“.

Vedi: Elezioni nella città natale di Chitlo. Il candidato del PiS ha perso a Brzeszcze

“La Polonia dovrebbe sorridere, ma ora è arrabbiata per l'aumento dei prezzi del carburante, del cibo e dell'energia. Dovrebbe rispettare la legge, ma ci sono violenza, violazione della costituzione e corvi sui colli calvi. Dovrebbe essere libera, ma i contadini sono schiacciati ,” Egli ha detto.

Avvertimento in tedesco

Ha rivolto l'ultima frase a Tusk e lo ha fatto in tedesco. “Das ende nat, signor Ministro Presidente. Das ende” – scrisse, intendendo “Primo Ministro, la fine è vicina. Conclusione“.

Nel contesto della Destra Unita, Tusk è visto come un politico che segue gli interessi di Berlino.

Il tuo browser non supporta il lettore video…

Per saperne di più