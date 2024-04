YouTube Music prenderà il posto di un'altra app. Lo utilizzerai?

Sappiamo come sarà il futuro di YouTube Music. Servirà come piattaforma per musica e podcast.

Google intende chiudere Google Podcasts. Tuttavia, questo tipo di contenuti non scomparirà, perché la funzionalità dell'app podcast verrà rilevata da YouTube Music. Molti podcaster rendono disponibili i loro contenuti anche come video, quindi perché no? YouTube incoraggia già i creatori di podcast a rendere disponibile il loro intero catalogo sulla piattaforma, preferibilmente dal primo episodio.

YouTube Music accetterà i podcast

Per gli ascoltatori che hanno utilizzato Google Podcasts, ci sarà un'interfaccia familiare per l'app YouTube Music. Potrai ascoltare in background, con lo schermo del tuo smartphone o tablet spento, nonché guardare le immagini allegate e scaricare materiale per la riproduzione offline. YouTube Music offre molta flessibilità qui. Sono previsti anche piani per l'integrazione con Android Auto e diversi modi per ordinare le playlist.

Un altro vantaggio dell'utilizzo di YouTube Music per i podcast sono i consigli forniti dal sistema completo di YouTube. Non è perfetto, ma consente agli ascoltatori di scoprire nuovi contenuti e ai creatori di raggiungere un nuovo pubblico. Funzionalità come il suggerimento di contenuti da guardare per il prossimo aiuto su questo argomento.

Vale anche la pena sapere che puoi aggiungere il tuo feed RSS con i nuovi episodi a YouTube Music. YouTube Music attualmente non dispone di feed RSS propri per rendere gli episodi disponibili ad altri giocatori. Questa funzionalità è pianificata. Aspettiamo anche le notifiche sui nuovi episodi dei podcast e segnaliamo quelli che abbiamo ascoltato.

Soprattutto, non dovrai pagare un abbonamento per ascoltare i podcast.

Aspetto: Google chiude un altro servizio. Smetterà di funzionare a livello globale a giugno

I podcast su YouTube Music avranno anche un aspetto visivo, ovvero animazione, filmato o registrazione di una “testa parlante”, che distingue questa piattaforma dalla concorrenza. I rappresentanti di YouTube affermano che la visione di questo contenuto è facoltativa. In effetti, molti dei contenuti sono fantastici da ascoltare, ma sono anche fantastici da guardare. Tuttavia, se guardi troppo lontano, non perderai la trama né perderai informazioni importanti.

In definitiva, YouTube Music dovrebbe essere l'unica app di cui avrai bisogno per ascoltare… qualsiasi cosa. Se sei interessato ai dettagli, ascolta la conversazione di seguito, in cui lo staff di YouTube Music descrive i cambiamenti imminenti e la loro visione.

Fonte immagine: Shutterstock

Fonte testo: YouTube