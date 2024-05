Yogurt e siero di latte: tante proteine, poche calorie. Consigli nutrizionisti

Lo yogurt è pronto Durante la produzione del burroQuando le componenti solide della crema si separeranno dalle componenti liquide. Chiunque abbia provato a montare la propria panna e abbia perso il momento di raggiungere la consistenza perfetta avrà familiarità con questo processo.

Al contrario si forma il siero di latte, che è un liquido giallo-verdastro Durante la produzione di formaggio o ricotta. Il siero di latte dolce, noto anche come siero di latte presamico, si ottiene quando il latte viene addensato con caglio. Costituisce anche la base del concentrato di siero di latte in polvere, da cui il siero di latte può essere miscelato con acqua a casa secondo necessità. Il siero di latte acido, invece, si ottiene dalla coagulazione del latte e del formaggio cremoso da parte dei batteri lattici.

Alta densità nutrizionale.

Poiché entrambi i latticini contengono molte meno calorie del latte intero e una maggiore quantità di micronutrienti, hanno un’elevata “densità di nutrienti”. Ciò significa che le persone che hanno a cuore la propria personalità Consumano meno calorie, ma ricevono una porzione extra di minerali, vitamine e sostanze nutritive Microelementi.

Lo yogurt fornisce aminoacidi essenziali e non contiene quasi grassi Lattosio (zucchero del latte). Inoltre fornisce all’organismo batteri lattici, che possono avere un effetto positivo sui batteri intestinali e sul sistema immunitario.

Anche lo yogurt è considerato prezioso dal punto di vista nutrizionale perché contiene lecitina. Questo composto chimico, classificato come fosfolipide, è una sostanza associata ai grassi Gli effetti sulla salute stanno diventando sempre più interessanti per gli scienziati – Ad esempio nei processi infiammatori come la colite ulcerosa.

Poche persone sono ossessionate dal gusto del siero di latte puro. Per questo motivo spesso viene aggiunto un po' di zucchero o di frutta



Il siero di latte è ricco di proteine ​​del siero di latteAlbumina e globulina. È povero di grassi e leggermente dolce grazie al lattosio (zucchero del latte) che contiene. Come il latte, anche il siero di latte contiene preziosi batteri lattici.

Perdere peso e costruire massa muscolare

Rispetto al latte convenzionale del 3,2%. I grassi, sia il latte che il siero di latte, forniscono meno calorie. Ciò è dovuto principalmente al basso contenuto di grassi. In linea di principio, entrambi i latticini sono una scelta migliore quando si segue una dieta. Sebbene il siero di latte sia il vincitore in termini di basso contenuto calorico, il latticello contiene una maggiore quantità di proteine.

Tuttavia, poiché sia ​​il latte che il siero di latte causano un leggero aumento dei livelli di zucchero nel sangue a causa del loro contenuto di lattosio, Non è adatto per dissetare durante la fase di digiuno. Questo perché le ore tra un pasto e l’altro sono molto importanti per la perdita di grasso.

Entrambi i prodotti sono ottimi come sostituti del latte intero nel muesli o come condimento per l’insalata con erbe e limone. Il latticello è ideale anche per esaltare la cremosità delle zuppe di verdure in sostituzione della panna, più calorica.. Per la sua consistenza densa, il latticello è più adatto per raffinare dolci o prodotti da forno.

Sia il latte che il siero di latte hanno un alto valore biologico È un’ottima base per un cocktail proteico. Se vuoi migliorare la qualità delle tue proteine ​​– e trasformarle così in massa muscolare – puoi arricchire il tuo frullato anche con avena istantanea, mandorle tritate e latte di soia.

Inoltre, i minerali persi con il sudore, come il magnesio, vengono reintegrati. Le bevande proteiche possono essere aromatizzate con altri ingredienti come frutti di bosco, polpa di vaniglia e proteine ​​in polvere. Per il suo alto contenuto proteico. Lo yogurt è uno degli alimenti preferiti dagli atleti che vogliono costruire muscoli.

Chi soffre di allergia alle proteine ​​del latte dovrebbe ovviamente escludere entrambi i prodotti dalla propria dieta. Il latticello e il siero di latte acido sono generalmente ben tollerati nelle forme lievi di intolleranza al lattosio.

I vegetariani dovrebbero sapere che il siero di latte dolce, poiché contiene caglio, non è adatto a una dieta vegetariana coerente.

Forse sarà il gusto a decidere

Il siero di latte ha un valore energetico inferiore, ma il latticello convince con una porzione extra di proteine ​​e lecitina. Ma lo è anche Leggermente migliore in termini di micronutrienti. Se vuoi perdere peso, non puoi sbagliare: il siero di latte fornisce meno calorie, ma il latticello contiene più proteine ​​sazianti.

Alla fine, si tratta di scegliere il latte o il siero di latte Forse deciderà il gusto personale. Poche persone sono ossessionate dal gusto del siero di latte puro. Ecco perché spesso lo trovi nei frigoriferi dei negozi con aggiunta di zucchero o frutta. Il gusto dello yogurt è un po’ più pieno e ha una consistenza più cremosa.

Se la sostenibilità è importante per te, assicurati di acquistare Latte e siero di latte naturali provenienti da fonti ambientali locali – In bottiglia, non in bicchieri di plastica.