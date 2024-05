WTA Roma 2024. Aryna Sabalenka raggiunge Iga Svetek in finale

Il bielorusso e l’americano sono rispettivamente al secondo e quarto posto nella classifica delle gare WTA, che include solo i risultati di quest’anno. Questo già preannunciava che il duello sarebbe stato grandioso. Ciò che ci ha dato certezza in questa vicenda è stato il fatto che si sono incontrati a Madrid meno di tre settimane fa e hanno creato una scena straordinaria. Poi si è scoperto che Sabalenka era migliore in tre set.

Sabalenka è chiaramente migliore

Giovedì Sabalenka e Collins hanno brillato fin dai primi palloni, non mancando nessuno dei due in intensità. Le cose si sono fatte interessanti per la prima volta nel terzo game, quando un Collins potentemente ritornato ha avuto un break point. Sabalenka è riuscita a neutralizzare tutto questo con un servizio meraviglioso.

L’occasione persa è stata rapidamente ripagata. L’americano ha commesso diversi errori non forzati e quasi senza combattere è stato rotto sull’1: 3. Dopo un po ‘, il bielorusso ha guadagnato un vantaggio di tre partite, ma questa non è stata la fine della battaglia in questo set.

Aryna Sabalenka sarà l’ultima rivale di Iga Świątek a Roma Foto: Getty Images

Collins non si è arresa, ha lottato su ogni palla e l’ha colpita con potenza e precisione. Alla fine ha messo così tanta pressione sulla sua avversaria che Sabalenka ha perso il servizio dopo un doppio fallo al servizio. Il punteggio è stato solo 3:4 per gli americani.

La ricerca di Collins è stata efficace, ma alla fine non ha ottenuto nulla. Questo perché la 30enne della Florida ha commesso un errore enorme e ha lasciato cadere il servizio nel dodicesimo game, risultando in una sconfitta per 5:7 nel set. READ Widzew - Raków (treni) - WidzewToMy

Anche Sabalenka è passata in vantaggio dall’inizio del secondo set. Nel secondo tempo ha avuto un grande vantaggio, facendo tutto quello che poteva in campo. Collins, d’altro canto, passava di palla in palla. Il punteggio era 2-0 e tutto indicava che Sabalenka non avrebbe tolto il piede dall’acceleratore.

In effetti, alla fine dell’incontro non c’erano emozioni. Sabalenka ha monitorato il risultato e alla fine ha vinto con i punteggi di 7:5 e 6:2.

Iga Świątek – Aryna Sabalenka: Quando sarà la finale a Roma?