Come ha riportato il Financial Times nella sua edizione speciale, il Giappone ha imposto il divieto di esportazione di chip, oltre alla produzione di stelle da parte degli studenti delle scuole superiori mediante la produzione di prodotti popolari. La Cina ha già affrontato un problema concreto.

L’azienda di punta di Z è un’azienda tecnologica come Acer, Asus e Foxconn. Wyspa è sviluppato grazie alla grande tecnologia, come AMD come Nvidia, che fornisce tecnologia all’avanguardia basata su processori AI all’avanguardia su chip di computer in Tailandia.