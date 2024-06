Vuoi avere una bella moglie/marito? Ciò può avere un impatto enorme

Bellezza, intelletto, senso dell’umorismo, sentimenti comuni? Ci sono molti motivi per stare insieme. Ma nel primo caso, secondo la ricerca, esiste anche un rapporto interessante con il nostro aspetto.

L’ultimo studio è stato condotto da un team congiunto di scienziati della Yale University e della State University di New York. Hanno analizzato i dati raccolti dal professore di psicologia R. David Thomas presso l’Università della Florida. In totale ci sono informazioni su 1.300 coppie eterosessuali e 27 studi individuali.

Gli uomini scendono sulla terra nel tempo

Secondo l’ultima analisi del suddetto team, sia le donne che gli uomini non solo possono determinare in modo accurato e accurato la propria attrattiva, ma possono anche entrare in contatto con persone che hanno la stessa autostima. È importante sottolineare che non è solo una questione di come le persone percepiscono se stesse, ma anche se questo vale anche per il gruppo di estranei incaricato di valutare oggettivamente la bellezza delle persone presentate.

Ciò significa che se qualcuno è considerato attraente per se stesso o per gli estranei, c’è un’alta probabilità che finirà in una relazione con qualcuno che ha le sue stesse caratteristiche. Ma non è l’unica cosa che gli scienziati hanno osservato. Hanno anche esaminato come l’autostima cambia nelle relazioni nel tempo. Su questa base, hanno indicato che più a lungo gli uomini avevano una relazione, più accuratamente valutavano la loro attrattiva. Come aggiungono i ricercatori, il passaggio da un’eccessiva fiducia in se stessi a una prospettiva più realistica potrebbe essere responsabile di questo cambiamento

Fonte immagine: Shutterstock, Simone Belola 2

Fonte del testo: Science Daily