L’autore scrive che se il Cremlino invia truppe in Ucraina, Putin non sarà in grado di trovare una soluzione globale a Pechino per proteggere la Russia dalle sanzioni occidentali.

Dopo le sanzioni contro la Russia imposte nel 2014 per l’invasione dell’Ucraina, Pechino ha sostenuto la Russia nel commercio ma non è stata pienamente coinvolta.

Putin ha partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive del 2008 a Pechino, ma se n’è andato presto quando la Russia ha attaccato la Georgia, che, come l’Ucraina, voleva entrare a far parte della NATO.

Cina e Russia hanno relazioni basate su stili di governo dittatoriali, economie complementari e l’ambizione di minare il dominio degli Stati Uniti a favore di un “ordine su più fronti”.

Per la Cina, le potenziali sanzioni in seguito all’invasione dell’Ucraina potrebbero essere un’opportunità per commerciare e massimizzare il proprio vantaggio sulla Russia, la cui economia è 11 volte più piccola.

A Pechino, Putin cercherà l’aiuto del presidente Xi Jinping quando si incontrerà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, che è stata ignorata dalla maggior parte dei leader occidentali. Il governo di Xi ha mostrato solidarietà alle rivendicazioni della Russia nei confronti dell’Occidente, ha acquistato alcuni combustibili fossili russi e ha unito le forze per indebolire il potere del dollaro USA.

In realtà, però, se il Cremlino invia truppe lungo il confine ucraino, Putin non troverà una soluzione globale che protegga la Russia dalle dure sanzioni annunciate dall’Occidente.

Le sanzioni occidentali contro la Russia per l’annessione della Crimea nel 2014 hanno respinto la Cina, portando a nuovi accordi energetici e un aumento del commercio bilaterale, ma Pechino è rimasta commerciale.

Alexander Kapuyev, del Carnegie Center di Mosca, ha dichiarato: “La Cina è un attore di mercato.

È anche improbabile che Putin riceva una guida diretta sulla crisi ucraina.

“Pechino sta osservando da vicino ciò che sta accadendo tra la Russia e l’Occidente, ma è inimmaginabile che presenterà un’idea chiara, per non parlare di una benedizione”, ha detto a Politiko Fyodor Lukyanov, un analista di politica estera vicino al Cremlino.

Eco del boicottaggio olimpico

Echi del passato riecheggiano nell’incontro dei due capi di Stato.

Nel 2008, diversi leader occidentali hanno boicottato le Olimpiadi estive di Pechino per le violazioni dei diritti umani in Cina.

Putin – allora primo ministro – era uno dei partecipanti. Ma alla cerimonia di apertura, è rimasto quando la disputa regionale tra la Russia e la vicina Georgia, che aveva cercato di entrare a far parte della NATO, si è trasformata in un’accesa guerra.

Nelle parole dell’attivista Dmitry Giselo alla televisione di stato russa: “In questi giorni assomiglia a Teja Wu”.

Da quelle Olimpiadi, la Russia, a dispetto degli avvertimenti occidentali, ha combattuto per tornare in cima all’agenda geopolitica globale attraverso continui sforzi militari all’estero e repressione in patria.

Le relazioni sino-russe non hanno questi problemi. Come dicono Putin e Ji, è improbabile che i diritti umani siano l’argomento di conversazione. G non fa menzione dell’avvelenamento e della prigionia di Alexei Navalny. Putin non ha menzionato la repressione cinese dei musulmani e degli attivisti uiguri a Hong Kong.

I due paesi hanno relazioni basate su regimi autoritari, economie complementari e l’ambizione di minare l’egemonia globale degli Stati Uniti a favore di un “ordine pluralistico”.

‘Buoni amici’

In un’intervista con i media statali cinesi giovedì, Putin ha descritto la sua relazione con Xi come “buoni amici e politici che condividono molte idee per risolvere i problemi del mondo”.

Gli analisti affermano che il viaggio di Putin a Pechino potrebbe essere un’opportunità per ristabilire i contatti con Xi dopo una pausa di due anni a causa del governo. Sanzioni a Mosca.

La Cina, il principale partner commerciale della Russia, può aiutare Mosca in termini di strumenti finanziari, tecnologia ed energia.

Il commercio bilaterale con la Russia ha raggiunto i 140 miliardi di dollari l’anno scorso, più del doppio delle sue dimensioni nel 2015, non appena l’Occidente ha imposto sanzioni alla Russia per l’annessione della Crimea.

Gli accordi per la costruzione del Siberian Energy Pipeline, inaugurato nel 2019, e il parziale finanziamento dell’impianto di liquefazione del gas naturale a Jamalee hanno consentito di evitare le sanzioni statunitensi sul gas. Produttore Novatech.

Per la Cina, che era affamata di carburante, questo è stato un grosso problema. La Russia, che ha accettato la maggior parte dei costi, ha contribuito a diversificarsi in questo nuovo mercato. Ma il suo significato era soprattutto simbolico.

“Ha mostrato al mondo che Putin non è isolato nell’arena internazionale”, ha detto. Erica Downs, del SIPA Center for Global Energy Policy della Columbia University, in un recente incontro al Carnegie Moscow Center.

Ha detto che durante i prossimi negoziati con Xi, anche l’annuncio di accordi non vincolanti “avrebbe un effetto simile”.

Trasforma le parole in azioni

La Cina sembra già essere dalla parte della Russia. Nella trascrizione di una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il suo Segretario di Stato americano, leggiamo che il politico cinese ha sostenuto “le legittime preoccupazioni della Russia per la sicurezza”.

E sembra che i due paesi parlino all’unisono alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite all’inizio di questa settimana.

“La Cina è letteralmente più vicina alla Russia che mai”, ha affermato Kapuyev, del Carnegie Center di Mosca.

Tuttavia, gli analisti avvertono che fino a quando non si verificherà una vera guerra o ulteriori sanzioni, sarà meno costoso per la Cina pagare gli affari della Russia con parole diplomatiche.

Come questo si trasformi in azione è completamente un’altra domanda.

Per la Cina, le sanzioni possono essere un’opportunità per commerciare e massimizzare i suoi benefici rispetto alla Russia, che è 11 volte più piccola.

“Tuttavia, visti gli interessi economici delle aziende cinesi in Europa, Pechino non vuole intensificare il conflitto qui e il suo appello viene inviato a tutte le aziende dipendenti da un’effettiva sicurezza europea”, ha affermato Igor Denisov dell’Agenzia statale di Mosca. Relazioni internazionali.

Se il passato è indicativo, i cinesi sia nel 2008 che nel 2014 hanno accettato lo status di spettatore premuroso ma neutrale. Continuiamo a fare affari con la Russia, sì, ma di certo non le abbiamo reso le cose facili.

– Nel 2014, c’erano quelli a Mosca che si aspettavano ingenuamente che la Russia si ritirasse dall’Europa e la Cina per riempire il vuoto, ha detto Kapou. – Ma ha portato solo delusione.

Se l’economia russa è oggi in una posizione migliore per resistere alle sanzioni rispetto al 2014, è principalmente dovuto all’attività finanziaria interna. La Cina è al secondo posto, ha detto Gabuev.

I progressi sono stati lenti negli sforzi congiunti per ridurre la dipendenza dalle valute occidentali. Solo il 5,7 per cento nel 2020. L’importo totale dei pagamenti russo-cinesi è stato effettuato in rubli.

Finora, i sistemi di pagamento da casa di Cina e Russia non sono stati un’alternativa a SWIFT, il principale organismo di liquidità del mondo. Per mostrare l’entità di questo fenomeno, solo una banca cinese ha aderito a SPFS, che è un’alternativa a SWIFT.

La Russia ora sa meglio cosa aspettarsi da Pechino rispetto al 2014, ha detto Kapujev. – Formula: non sempre l’uno contro l’altro, ma non l’uno contro l’altro.

Entrambi i paesi hanno un nemico comune negli Stati Uniti. Ma anche senza di essa, le dinamiche tra Russia e Cina seguono la propria logica, ha affermato Denisov.

I paesi sono divisi da un confine di oltre quattromila chilometri e da un turbolento passato comune che i due leader vogliono dimenticare.

“Entrambe le parti sono ugualmente riluttanti a confrontarsi, mentre non vogliono formare un’alleanza militare che limiterebbe seriamente la loro libertà di manovra”, ha detto Denisov.

“Da Mosca, ciò che sta accadendo intorno all’Ucraina fa parte della tradizionale relazione Russia-Occidente, l’ultima della Guerra Fredda del 20° secolo”, ha affermato Lukyanov, analista di politica estera. – Questo è importante per la Russia, molto importante per i paesi occidentali, e insegna anche per la Cina. Ma questi non sono interessi della Cina, basta la Russia per neutralizzare il vantaggio cinese.

