Venezuela – Italia: consigli, contraddizioni, sfide

Venezuela – Italia: pronostico partite amichevoli. Giovedì sera, oltre alle emozioni legate agli spareggi per gli Europei, avremo anche diverse partite di controllo. Uno di questi mette l'una contro l'altra squadre del Sud America e dell'Europa. È interessante notare che entrambe le squadre si sono comportate bene di recente e dovrebbero aspettarsi una lotta solida. E cosa esattamente! Analisi e pronostici per Venezuela-Italia potete trovarli nell'articolo qui sotto. Vi invito cordialmente a leggerlo!

Venezuela – Italia Suggerimenti e pronostici

Il Venezuela è al 52° posto nella classifica FIFA. Stanno andando sorprendentemente bene nelle attuali qualificazioni per il prossimo Campionato mondiale CONMEBOL. Attualmente la Nazionale è al 4° posto con 9 punti dopo aver giocato 6 partite. Finora ha perso solo una partita – contro la Colombia (0:1). Inoltre, hanno pareggiato con il Brasile (1:1) e battuto il Cile (3:0), quindi questi risultati ovviamente dimostrano qualcosa. Inoltre, il Venezuela è imbattuto in 8 delle ultime 10 partite e sembra destinato a lottare per un buon risultato in amichevole. Ciò accadrà davvero?

Dopo un anno deludente, l’Italia sta lentamente tornando alla grande partita, come dimostra il progresso verso la fase finale di Euro 2024. Naturalmente ci sono stati piccoli problemi e una lotta per un posto nell'ultimo round, ma alla fine sono arrivati ​​2°. Inserito nel proprio girone e promosso direttamente. Hanno ottenuto 14 punti in 8 partite del turno preliminare con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Hanno davanti a sé molti incontri di sparring e di preparazione per i prossimi Campionati Europei. Come se la caveranno contro un concorrente di livello inferiore?

Allora quale scommessa Venezuela-Italia vale la pena considerare? Viste le recenti prestazioni di entrambe le squadre, sembra che ci si possa aspettare almeno qualche gol. Innanzitutto è una partita amichevole e l'approccio di entrambe le squadre sarà sicuramente un po' rilassato, inoltre entrambe le squadre sono in buona forma. Come ho già detto, il Venezuela è imbattuto in 8 partite su 10 e ha segnato in 7. D'altronde gli azzurri sono imbattuti in 7 partite su 10, registrando almeno un gol in 9 partite su 10. E anche se la squadra sudamericana non ha segnato molti gol nelle ultime partite, la squadra europea ne ha segnati di più. In 7 partite italiane su 10 c'erano più di 2,5 goal e mi aspetto questo nella prossima partita. Dopotutto, i padroni di casa sono in buona forma e segnano spesso, e ci sono molti gol da entrambe le parti nelle partite degli ospiti. Ecco perché scommetto più di 2,5 goal.

Venezuela – Italia – Statistiche e ultimi risultati

Quando cerchi una scommessa su Venezuela-Italia, vale la pena guardare le statistiche pre-partita. Soprattutto, dovrebbero rendere facile piazzare una scommessa sulla partita selezionata. Quindi, è bene osservare la forma attuale delle squadre, la forza delle squadre e il numero medio di goal, cartellini e calci d'angolo nelle ultime prestazioni. Ecco perché ho preparato alcune informazioni su entrambe le squadre. Eccoli:

L'Italia ha vinto 5 delle ultime 6 amichevoli

In 7 delle ultime 10 partite dell'Italia, solo una squadra ha segnato un gol oppure il risultato è stato uno 0-0.

L'Italia ha segnato più di 1,5 gol in 6 delle ultime 10 trasferte

Il Venezuela ha segnato più di 0,5 gol in 8 delle 10 partite casalinghe

Il Venezuela è imbattuto in 8 delle ultime 10 partite

Venezuela – Italia (H2H) – Partite in diretta

Concorrenza amichevole Colombia-Venezuela 1-0 11.12.2023 l. Per il Campionato del Mondo Perù 1:1 Venezuela 22.11.2023 l. Per il Campionato del Mondo Venezuela-Ecuador 0-0 16.11.2023 l. Per il Campionato del Mondo Venezuela-Cile 3-0 17.10.2023 l. Per il Campionato del Mondo Brasile 1:1 Venezuela 13.10.2023 Le ultime 5 partite del Venezuela

l. Fare Euro 2024 Ucraina-Italia 0-0 20.11.2023 l. Fare Euro 2024 Italia 5:2 Macedonia del Nord 17.11.2023 l. Fare Euro 2024 Inghilterra – Italia 3-1 17.10.2023 l. Fare Euro 2024 Italia-Malta 4-0 14.10.2023 l. Fare Euro 2024 Italia 2:1 Ucraina 12.09.2023 Le ultime 5 partite dell'Italia

