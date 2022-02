Valery Gergiev, un sostenitore di Putin, non agirà alla Carnegie Hall

La Carnegie Hall e la Filarmonica di Vienna hanno annunciato giovedì che il direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, amico e eminente sostenitore del presidente russo Vladimir Putin, non condurrà una serie di concerti lì questa settimana in mezzo alla crescente condanna internazionale dell’invasione di Putin. Ucraina.

Il signor Gergiev, che avrebbe dovuto esibirsi con l’Orchestra Filarmonica in tre apparizioni di alto profilo nella sala a partire da venerdì sera, è stato sempre più esaminato per il suo sostegno a Putin, che conosce da tre decenni e ha ripetutamente difeso. .

Non è stato fornito alcun motivo per la sua rimozione dai programmi. Ma la straordinaria decisione dell’ultimo minuto di sostituire il maestro stellare per i suoi legami con il signor Putin – a pochi giorni dal presidente della Filarmonica insistere su Che l’emergere di Gergiev come artista piuttosto che come politico riflettesse la protesta globale in rapida crescita per la conquista.

Anche se il signor Gergiev non ha parlato pubblicamente dell’attacco rivelato, ha appoggiato le precedenti mosse del signor Putin contro l’Ucraina, e la sua apparizione al Carnegie avrebbe dovuto provocare rumorose proteste. È stato l’obiettivo di manifestazioni simili durante le precedenti manifestazioni a New York tra le critiche al signor Putin Legge che vieta “la pubblicità di rapporti sessuali non tradizionali,Che è stato visto come un tentativo di sopprimere il movimento per i diritti dei gay in Russia e il suo movimento annessione della Crimea.