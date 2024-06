Università della Tecnologia della Slesia | Passeggiata aerea all’aeroporto di Gliwice

Passeggiata aerea all’aeroporto di Gliwice

Acrobazie con alianti, paracadutismo e voli di prova su aerei: così si è conclusa la settimana dell’aviazione presso l’Università tecnologica della Slesia. L’evento si è svolto nell’ambito della celebrazione della Città europea della scienza Katowice 2024.

Con la partecipazione del Vice Ministro della Scienza e dell’Istruzione Superiore, delle autorità dell’Università Tecnologica della Slesia di Gliwice, degli studenti e dei residenti della regione, si è svolta una passeggiata aerea all’aeroporto di Gliwice. L’evento è stato il culmine della Settimana dell’Aviazione, che si è tenuta presso l’Università di Tecnologia della Slesia dal 28 maggio al 2 giugno.

– Abbiamo terminato la Settimana dell’Aviazione all’aeroporto di Gliwice, un luogo dove forniamo formazione pratica ai piloti e ai meccanici aeronautici, e presto anche ai controllori del traffico aereo. Ha detto: Siamo felici che ci siano così tanti appassionati di aviazione qui che possono godersi spettacoli aerei, conoscere le bellissime tradizioni dell’aviazione e conoscere l’offerta formativa della nostra università. Il professor Arkadiusz Mijek, preside dell’Università tecnologica della Slesia.

“Penso che durante la Settimana dell’Aviazione siamo stati in grado di mostrare come appare l’aviazione non solo all’Università di Tecnologia della Slesia, ma anche nella regione”, ha aggiunto. Professor Boguslav Lazarz, vicerettore per gli affari pubblici.