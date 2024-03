Una svolta nel caso Voyager 1? La sonda ha inviato un segnale improvviso

È stato accertato che ciò potrebbe indicare un danno al sistema dati di volo (FDS) in uno dei tre computer di bordo. La sonda riceve comandi dalla Terra e li esegue correttamente, ma il sistema FDS non comunica correttamente con un altro sottosistema, chiamato Telemetry Modulation Unit (TMU). I compiti del sistema FDS comprendono la raccolta di dati da strumenti scientifici e la fornitura di informazioni sullo stato della sonda. Li raccoglie in pacchi e li invia sulla Terra tramite il sistema TMU.

Il 1° marzo il team della missione ha impartito alla navicella il comando “poke”, che si traduce come “push”, inteso ad attivare varie sequenze di programmazione in caso di malfunzionamento del problema che si protrae da diversi mesi. Due giorni dopo, è stato osservato che l'attività in una parte del sistema dei dati di volo differiva da quella delle altre parti trasmesse di recente. Sebbene questo segnale abbia raggiunto la squadra di missione in una forma diversa, gli ingegneri della Deep Space Network della NASA sono riusciti a decodificarlo.