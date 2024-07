Scoperta su Marte. La NASA riferisce che il rover Curiosity ha scoperto una formazione rocciosa mai vista prima su Marte. Come ha sottolineato l’agenzia spaziale americana: “Questo non dovrebbe essere qui”. Quali segreti geologici nasconde Marte? C’è acqua su Marte e c’è mai stata vita su Marte?

Marte E sorprendentemente Scoperta. Secondo quanto riportato da Polsat News. “Il rover Curiosity ha incontrato una formazione rocciosa che si è rivelata essere una massa di cristalli di zolfo gialli.” Gli scienziati della NASA sono scioccati. Come ha affermato Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Curiosity del Jet Propulsion Laboratory della NASA, la scoperta dello zolfo puro su Marte è a dir poco… “Trova un’oasi nel deserto e in teoria non dovrebbe essere lì.”. Va notato che lo zolfo elementare si forma in un intervallo di condizioni molto ristretto.

I nostri redattori lo consigliano



Scoperta su Marte. NASA: Non dovrebbero essere lì

Alla scoperta di un’insolita formazione rocciosa Su Marte È stato fatto per errore. Curiosità errante Durante un’operazione di routine, spaccò la roccia, rivelando una struttura unica di cristalli gialli di puro zolfo. Gli scienziati della NASA non si aspettavano che Marte ospitasse questo elemento in questo modo. Lo considerano così Una nuova fase dell’esplorazione di Marte Sottolineando la necessità di intensificare la ricerca geochimica su Marte.

Il ritrovamento accidentale è avvenuto in un luogo non casuale. Terreno di Marte ai piedi di un’enorme montagna Eoli Mons (precedentemente noto come Monte Sharp) nel Canale di Gediz Vallis è stato analizzato per un decennio. Secondo gli scienziati, il canale è stato scavato dall’acqua corrente. Inoltre, secondo gli scienziati, molto tempo fa Il clima di Marte era simile a quello della Terra.



Scoperta di cristalli di zolfo su Marte

Fonte: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Curiosity Rover – Alla ricerca di Marte prima della colonizzazione

Curiosità errante Lanciato dalla NASA il 26 novembre 2011 da Cape Canaveral, in Florida. È arrivato su Marte il 6 agosto 2012 ed è atterrato nel cratere Gale. Da allora, ha raccolto continuamente dati sul Pianeta Rosso, inclusa l’analisi delle rocce e del suolo. Sta cercando tracce che potrebbero confermare l’esistenza della vita su Marte molto tempo fa. I dati sulla geologia di Marte potrebbero essere cruciali nella pianificazione della colonizzazione di Marte.



Curiosità errante

Immagine: NASA

I nostri redattori lo consigliano



Wirtualna Polska ricorda che la navicella spaziale Curiosity sta esplorando da diversi mesi la zona del Monte Sharp, dove è stata scoperta la presenza di diversi minerali, tra cui i solfati. Lì coprì i cristalli di zolfo.

Dotato di strumenti di ricerca avanzati come spettrometri a raggi X, fotocamere ad alta risoluzione e apparecchiature per analisi chimiche, Curiosity continuerà la sua esplorazione, fornendoci informazioni sempre più dettagliate su Marte. – informa tech.wp.pl.

fonte: Zeit Radio,Planeta.pl, NASA, National Geographic

Grazie per aver letto l’articolo fino alla fine. Rimani informato! Metti mi piace alla nostra pagina su Facebook