Una nuova analisi rileva che il tasso di inflazione raggiungerà il 10% se il conflitto tra Russia e Ucraina dovesse peggiorare

La Russia è il secondo produttore mondiale di petrolio, gas naturale e fornitura globale di petrolio. La crisi arriva in un momento in cui il mercato energetico globale sta già lottando per tenere il passo con la domanda. JPMorgan ha avvertito che qualsiasi interruzione dei flussi petroliferi russi sarebbe tale “Facilmente” manda petrolio a 120 dollari al barile.