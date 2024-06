Un momento speciale. Inoltre, grazie a Iga Świątek, ha aiutato le grandi star

La doccia fredda temporanea ha stimolato ancora di più la polacca e l’ha fatta raggiungere un livello più alto. Dal terzo turno fino alla finale, Iga Svetek non ha perso un solo set. Tuttavia, non ha giocato contro nessuna squadra, poiché ha incontrato Marketa Vondrosois nei quarti di finale. Coco Gauff aspettava in semifinale. Non importa cosa possa sembrare, entrambi hanno vinto solo otto partite insieme. Quando si è scoperto che in finale la connazionale di Razin avrebbe colpito la racchetta con Jasmine Paolini, che si era classificata molto più in basso, nessuno ha creduto alla sorpresa.. E non è successo. La nostra connazionale ha espulso completamente il suo avversario. Meritatamente, per la quarta volta nella sua carriera, ha parlato al pubblico con le lacrime agli occhi dopo l’ultima partita di singolare femminile.