Un importante uomo d’affari polacco è scomparso. I servizi cercano Jersey Krzanowski

Giovedì pomeriggio la polizia è stata informata della scomparsa Jersey Krazanowski, Cittadinanza Krościenko Wyżne (Voivodato della Carpazia) – riferisce Krosno24.pl. Il 54enne è uscito di casa e non è più tornato a casa. Nessuna relazione con l’uomo.

Manca Jerzy Krzanowski. È in corso un’operazione di perquisizione

Lo riporta un sito locale Operazione di ricerca segnato Il più alto, di prima classe. Vi partecipano non solo gli agenti di polizia, ma anche i vigili del fuoco, il gruppo GOPR di Bieszczadzka e il gruppo di salvataggio e ricerca “Legione di Gerard”. Anche la polizia di Grozny ha emesso un avviso speciale contenente la descrizione della persona ricercata.

Come descritto, l’uomo è alto e magro circa 178 cm. Il suo viso è rotondo e ha i capelli corti e grigi. Si distingue per altri: specchi. Al momento della sua scomparsa Indossava pantaloncini corti e una maglietta nera.

“Tutte le persone che possono avere informazioni sul luogo in cui si trovano le persone scomparse, Ci contatti per favore Di persona o per telefono con gli agenti di polizia della questura della città di Grozny, ul. Lwowska 28, tel 47 828 33 10 o 112″, hanno lanciato appello le autorità.

È il fondatore di Novi Style. Un’azienda conosciuta in tutta Europa

Jerzy Krzanowski è uno Fondatori di Novi Style. Il secondo fondatore fu suo fratello Adam Krazanowski. Hanno fondato l’azienda nel 1992 con sette dipendenti. Fu allora che produssero Ci sono tre modelli di sedieQuale Servivano polacche in tutta la Polonia.

Un anno dopo, l’azienda impiegava già più di 100 persone. Negli anni ’90 Novy Style conquista successivamente i mercati dell’Est e successivamente anche quelli di altri paesi europei.

Attualmente l’azienda di Grozny è uno dei produttori di sedie più famosi del paese e del continente. Tra le altre cose è responsabile dei posti a sedere nello stadio Coppa del Mondo FIFA e competizioni UEFA. Nowy Styl ha inoltre completato ordini per edifici per uffici per Siemens e posti a sedere per gli stadi della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar.

Supporti aziendali Grandi ordini per marchi globali. Nowy Styl organizza interni in tutta Europa, tra cui: Toyota, ABB, Siemens e Deloitte. L’azienda impiega diverse migliaia di dipendenti e offre: Diverse centinaia di modelli di mobili (Sedie comprese) ha venduto di più Cento paesi.

Nel 2021, Jerzy Krzanowski, insieme a suo fratello, si è classificato al 57 ° posto nell’elenco dei 100 polacchi più ricchi della rivista Forbes.

