Un duro colpo per l’esercito di Putin. I difensori possono festeggiare oggi [RELACJA NA ŻYWO]

La guerra in Ucraina continua. Giovedì è l’820° giorno dell’invasione russa. I soldati della 110a Brigata Meccanizzata Indipendente hanno riferito di aver distrutto un aereo d’attacco russo Su-25. “Manteniamo la nostra promessa”, si legge in un messaggio pubblicato su Facebook. “I moscoviti non hanno ancora l’intelligenza per capire che non permetteremo loro di inquinare il nostro spazio aereo con i loro ferri volanti. Continueremo ad abbatterli!” – ha aggiunto. Questo è il secondo Su-25 distrutto dai difensori in 24 ore. In una dichiarazione pubblicata mercoledì dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine, si è osservato che dall’inizio dell’invasione globale dell’Ucraina nel febbraio 2022, la Russia ha perso più di 350 aerei. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.