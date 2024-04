Un crimine brutale a Varsavia. Ci sono accuse contro gli arrestati

Le ultime informazioni della procura hanno confermato le precedenti conclusioni di Onet. – Andriy S., un cittadino ucraino di 34 anni, è stato accusato di tre capi d'accusa di omicidio (articolo 148, paragrafo 1 del codice penale). Cinque persone sono state accusate di omessa denuncia di un reato ex art. 240 del codice penale, per tutti loro è stata presentata domanda di arresto provvisorio, ha detto a Onet Simon Panna, portavoce della procura distrettuale di Varsavia.

Un crimine brutale a Varsavia. Potrebbe essere stata questa l'intenzione

Una macabra scoperta è in corso in un caseggiato di Ul. Grzybowska nel centro di Varsavia. La polizia ha trovato i corpi di quattro persone nell'edificio ora vuoto. Come scoprì Onet, i primi due erano sotto mucchi di spazzatura e piumoni In una stanza su uno dei piani del cottage. Questi sono stati scoperti domenica. Lunedì sono stati trovati altri due corpi sepolti nel seminterrato.

Il quarto morto aveva segni pendenti attorno al collo, quindi a questo punto gli investigatori non sono sicuri se altri possano aver contribuito alla sua morte – Onet lo ha scoperto ufficiosamente.

Tutti i corpi erano significativamente decomposti. Fino a quel punto Un totale di sette persone sono state arrestate dalla polizia. Includono uomini e donne. Alcuni di loro sono di nazionalità ucraina.

Secondo i nostri accertamenti, in una delle stanze sono state rinvenute tracce di sangue. I servizi determineranno se il sangue proviene da uno dei defunti. In un'altra stanza sono stati trovati indizi che potrebbe esserci stata una rissa.

Uno dei possibili motivi degli omicidi avvenuti nel quartiere Wola di Varsavia è una lite per una donna, ha riferito TVP Info. Secondo gli investigatori, la morte di queste persone è avvenuta tra gennaio e aprile di quest'anno.