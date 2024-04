Ultimi film, insieme alla cronologia di apprendimento. “La storia nel cinema”, inizia la recensione di Kielce.

Inizia la nona edizione della rivista polacca di lungometraggi di Kielce “History in Cinema”. Una volta al mese potrai assistere gratuitamente ad una produzione legata ad eventi storici.

I film affrontano i temi della lotta dei polacchi per riconquistare l'indipendenza durante il periodo della spartizione, dei tempi della seconda guerra mondiale e del complesso destino della Polonia e dei polacchi durante la Repubblica popolare polacca – afferma Marek Junczyk della filiale di Kielce dell'Istituto di Memoria nazionale.

Lo scopo di questi incontri cinematografici è quello di presentare interessanti lungometraggi storici. Tuttavia, l’obiettivo primario è l’educazione attraverso il cinema. Ogni presentazione sarà preceduta da un'introduzione di uno storico. Spesso si conclude con una discussione con il pubblico. Nella prossima nona edizione vedremo diverse novità, tra cui: Quest'anno: “Red Poppies”, “White Courage” e “Business Zone” di Jonathan Glazer, vincitore dell'Oscar, oltre a “The Pilecki Report” del 2023 – Marek Goncek racconta.

Guarderemo il primo film martedì prossimo, 16 aprile alle 18:00. “Il Golgota di Breslavia” sarà diretto da Jan Komasa. Un'ora prima, alle 17, era previsto un incontro con il Vicepresidente dell'Istituto della Memoria Nazionale, prof. Krzysztof Szwajrzyk. Marek Juncic afferma di aver co-scritto la sceneggiatura di questo film.

Allo stesso tempo, fu l'inizio delle sue attività, che portarono a grandi risultati nella ricerca di persone giustiziate durante il periodo stalinista, persone che furono vittime del regime comunista in processi politici spesso falsi. Professore Mentre scriveva la sua tesi di dottorato, Szwajrzyk si è imbattuto per la prima volta in queste situazioni drammatiche, e questo ha segnato l'inizio del suo lavoro, che porta avanti da più di 30 anni, dice Marek Jauncek. Potrete ascoltare dietro le quinte della creazione del “Golgota di Wroclaw”, nonché le questioni relative alla ricerca delle vittime della repressione del regime comunista in Polonia.

La nona edizione della rivista polacca di lungometraggi Kelsey Review “History in Cinema” durerà fino a marzo del prossimo anno. Gli incontri sono organizzati da: la delegazione di Kielce dell'Istituto della Memoria Nazionale e della Casa Regionale della Cultura. Il progetto verrà proiettato una volta al mese, ogni martedì, alle 18 al cinema Fenomen WDK. Ingresso libero.

Lo sponsor mediatico di “La storia nel cinema” è la Radio polacca Kielce.

Nelle otto edizioni precedenti sono stati presentati più di 100 film.

Programma della 9a edizione della rassegna “History in Film” di lungometraggi sulla storia polacca moderna:

1. “Golgota di Breslavia”, dir. Jan Komasa 2008 – 16/04/2024

2. “Rapporto Bilecki”, dir. Krzysztof Lukaszewicz, 2023 – 21/05/2024

3. “Papavero Rosso”, dir. Krzysztof Lukaszewicz, 2024 – 06/11/2024

4. “Il coraggio bianco”, dir. Marcin Koszalka, 2024 – 16/07/2024

5. “La zia di Hitler”, dir. Michail Rogalskij, 2021 – 20/08/2024

6. “Orlita, Grodno'39”, dir. Krzysztof Lukaszewicz, 2022 – 17/09/2024

7. “Pobelushko. La libertà è dentro di noi”, dir. Rafael Vikzensky, 2009 – 15/10/2024

8. “L'Aquila”. L'ultima pattuglia, dir Jacek Plaut, 2022 – 12 novembre 2024

9. “Le mie immagini”, dir. Robert Glinsky, 2023 – 10/12/2024

10. “Quartiere degli affari”, dir. Jonathan Glazer, 2024 – 28/01/2025

11. “I ribelli del 1863”, dir. Tadeusz Sica, 2024 – 02/11/2025

12. “Geni”, dir. Thor Klein, 2021 – 11 marzo 2025