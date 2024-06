UFFICIALE: L’Italia è Campione d’Europa Under 17! “Passeggiata” finale con il Portogallo [WIDEO]

La Nazionale italiana ha sconfitto in finale il Portogallo (3-0) e si è aggiudicata il titolo di campione d’Europa della categoria under 17.

Il Campionato Europeo Under 17 di quest’anno è stato naturalmente per i tifosi un’anteprima in vista dei campionati senior. I giovani giocatori si sono affrontati a Cipro, paese ospitante del torneo.





Italia e Portogallo avanzano alla finale. Gli ex giocatori hanno vinto la fase a gironi davanti a Polonia, Svezia e Slovacchia. Successivamente, nei quarti di finale, eliminarono l’Inghilterra ai rigori e poi vinsero 1-0 nella semifinale contro la Danimarca.





Anche il Portogallo è primo nel girone ma, a differenza dell’Italia, ha perso una partita contro la Francia. Successivamente, la squadra di Joao Santos ha vinto 2-1 contro la Polonia nei quarti di finale, poi ha sconfitto la Serbia 3-2 in semifinale.





Mercoledì sera a Limassol si è svolto lo scontro decisivo tra Italia e Portogallo, la cui posta in palio era la medaglia d’oro del Campionato Europeo.





La finale è iniziata molto bene per la Nazionale appenninica, che si è portata in vantaggio già al settimo minuto della partita. Grazie al gol del vantaggio di Federico Coletta. Il centrocampista ha poi messo in rete un cross per il suo compagno di squadra.





L'Italia batte 1-0 il Portogallo nella finale del Campionato Europeo Under 17!





I tifosi non hanno dovuto aspettare molto per il secondo gol poiché è stato segnato entro dieci minuti. Il suo autore è Francesco Camerta, che ha deciso di fare un passo a parte e ha concluso con uno scatto brillante.

Camarda ha segnato 2-0 nella finale del Campionato Europeo Under 17.







L’Italia, che ha praticamente già vinto il titolo dei suoi sogni, non ha intenzione di fermarsi. Al 5′ della ripresa, il terzo e ultimo gol della finale è stato segnato dal già citato Camarta. L’attaccante del Milan completa il double e assicura alla sua squadra il titolo più prestigioso.





Signore e signori: così giocano gli italiani in finale.







Per la squadra azzurra si tratta del primo Europeo under 17 della storia, il che rende ancora più appetibile questa vittoria.





Il portoghese Rodrigo Mora è stato il capocannoniere della finale con cinque gol.