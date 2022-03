Od 1 marca br. więcej pieniędzy na świadczenia dla rencistów i emerytów. Świadczenia wzrosną o 7 proc. Dzięki temu najniższa emerytura wynosi teraz 1 338,44 zi jest wyższa o 87,56 zł niż rok wcześniej. W kwietniu w tej samej wysokości emeryci otrzymają trzynastą emeryturę, aw drugiej połowie 2022 roku – czternastą. Questo è il caso in cui il tuo nome è 1 338,44 zł, e il tuo nome è stato trovato in un luogo in cui sono stati aggiunti i dettagli.

Z początkiem marca emerytury i renty wzrosły o 7 proc. Humor więcej niż wynika z ustawowego wskaźnika waloryzacji. Wyliczany su scherzo na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów e usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym e scherzo zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Według danych GUS wskaźnik powinien wynieść 5,7 proc., ale rząd podjął decyzje o wyższej waloryzacji na poziomie 7 proc. Dzięki wyższej waloryzacji oraz wcześniej wprowadzonemu w życiu dodatkowi osłonowemu, sytuacja finansowa emerytów i rencistów – w Okresie wzrostu cen – będzie lepies.zabezpiece Zależało nam na tym, di więcej pieniędzy zostało w portfelach Seniorów – mówi Minister rodziny e polityki społecznej Marlena Maląg. Mi piace Marca R. najniższa emerytura, renta socjalna i Renta Rodzina wyniosą 1338,44 zł, a więc o ponad 87 zł więcej niż w roku ubiegłym i aż o 458 zł więcej niż w 2015 roku. Osoby częściowo niezdolne do pracy otrzymają świadczenie wcześniej 1003,83 zł, więcej o ponad 65 zł niż rok wcześniej.