Tensione nello studio di TVN24. “Non mi fate domande”

Monika Olejnik ha chiesto nella trasmissione “Kropka Not I” riguardo all’annunciata legge sulle unioni civili.

– Poiché il piano è già scritto e pronto, il ministro Godula ha presentato il piano. Per quanto ne so, il programma non prevede l’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso. Il problema è convincere con questi argomenti il ​​PSL a votare a favore di questo progetto. Spero che funzioni, ha detto Sarchasti.

Monika Olejnik ha citato le parole di Władysław Kosiniak-Kamysz, il quale ha insistito sul fatto che sosterrebbe la proposta se la legge contenesse questioni come “l’ottenimento di informazioni ereditarie e mediche”.

– Vi informo che Władysław Kosiniak-Kamysz appoggerà la proposta del ministro Kotul se l’unica controversia è l’adozione dei bambini, ha assicurato Czarzasty.

La legge sulle unioni civili ha suscitato emozioni in studio. “Ognuno ha il suo posto”

Monika Olejnik è giunta alla conclusione che la proposta di legge non risponde adeguatamente ai bisogni delle persone che lottano per essa.

– L’eredità e le visite ospedaliere non bastano davvero. Le persone lottano per anni ed è davvero sorprendente. Ho convinto Stephen Nisiolowski a farlo, ha detto.

– Ma nonostante tutto non esiste un’azione del genere – lei, signor. Sebbene Stefan Nisiolovsky fosse convinto – ha detto Sarchasti.

— Ma pensi che i manifestanti volessero solo ereditare e vedersi in ospedale? È tutto ciò che volevano? – rispose Olejnik.

– Penso che l’unica differenza sia che i bambini non vengono adottati e tutto il resto che volevano è lì. E quali cose non lo sono? – Ha continuato il vicepresidente del Sejm.

Monika Olejnik ha elencato nuovamente gli elementi giuridici relativi all’unione civile.

– È molto. Cos’altro ti aspetti? – chiese.

– Non mi farà domande, signor Marshall. Faccio domande. Ognuno ha il suo posto, tu al Sejm, io alla “Kropka” – ha concluso Olejnik.