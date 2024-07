— Anche se vivevo in una zona con molte case di campagna, abitavo nella zona del mercato di Tarnowa, a circa 40 miglia da Onetem Street. Sears. Mateusz Lenartowicz, rappresentante della polizia polacca. – Le persone che si comportano in modo violento tendono a gonfiare i posti di blocco e io agisco in conformità con le politiche della polizia. A Myskanyo, attraverso Kilka Godzin, viene attuata la politica tecnologica. Ulteriori informazioni su questi argomenti possono essere supportate a un costo aggiuntivo: aggiungi trattino.

Maggiori dettagli sul contadino Mieczysław Sinečki, direttore della procura di Tarnoe.

— Molto probabilmente tra qualche giorno dovrò presentarmi di nuovo in tribunale — Pubblico Ministero. — Vivevo da qualche parte con delle persone, dove si trovava mio padre. A pochi centimetri di detriti dalla merce. Non dovrebbe esserci alcun pregiudizio nel trattare, in modo tale che questo pregiudizio diventi causa di danno ai membri della famiglia.

Nelle aree boscose, Onet cerca di comunicare con i rivenditori di Tarnowskiego. Non può esserci proprio niente.