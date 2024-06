Studenti eccezionali che ricevono premi dal Presidente

Foto di Dariusz Gorajski



Quasi alla vigilia della fine dell’anno accademico 2023/2024, quasi quattrocento studenti delle scuole di Stettino – primarie, secondarie e tecniche – hanno ricevuto i premi del sindaco per gli eccellenti risultati accademici. Non si tratta solo di coloro che tra pochi giorni riceveranno i diplomi con le linee rosse, ma soprattutto di bambini e ragazzi che partecipano a numerose Olimpiadi e gare e sono impegnati socialmente – nell’assistenza e nel volontariato.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato gli alunni, i loro insegnanti, i genitori e i nonni – come negli anni precedenti – si è svolta presso l’auditorium della Prima Scuola Secondaria. Maria Skłodowska-Curie a Stettino.

I premi annuali vengono assegnati agli studenti delle scuole di Stettino per i risultati eccezionali nelle conoscenze e abilità nelle materie incluse nel curriculum, conseguiti in un particolare anno accademico. Quest’anno il municipio ha ricevuto un totale di 504 richieste di borse di studio per studenti. Sono pervenute ben 269 domande dalle scuole primarie e 235 dalle scuole secondarie, e alla fine hanno soddisfatto i criteri dei punti richiesti complessivamente 371 studenti di Stettino.

La cerimonia è stata divisa in due parti. In. 9 Il presidente Piotr Krzestyk ha premiato gli studenti più giovani in 11 sale Il regista Jan Trzeciak del film di Stettino “Jedynka” era pieno di studenti delle scuole superiori e di tecnici. I talentuosi studenti hanno ricevuto anche le congratulazioni e le strette di mano del nuovo vicepresidente Marcin Biskupski, responsabile tra l’altro dell’istruzione di Stettino.

È un’esperienza straordinaria per i giovani, anche se alcuni di loro non hanno ricevuto per la prima volta attestati e premi in denaro. Gli studenti eccezionali hanno sottolineato che vale la pena investire in se stessi, nell’apprendimento e nelle attività di aiuto, che i premi ti motivano solo a continuare a lavorare e che le borse di studio saranno utili durante le vacanze.

(Cavolo)