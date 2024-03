Starfield arriverà su PS5? Insider menziona la premiere di quest'anno

Altri giochi Microsoft appariranno sulle console PlayStation e Nintendo Switch nelle prossime settimane. Tuttavia, è possibile che i team di Phil Spencer stiano già preparando altri porting: si vocifera che Starfield debutterà su PlayStation 5 quest'anno.

Phil Spencer ha annunciato l'inizio di grandi cambiamenti qualche settimana fa. La società americana ha annunciato che quattro delle sue produzioni Xbox Game Studios appariranno per la prima volta su piattaforme concorrenti. Il capo di Microsoft Gaming ha annunciato che i titoli hanno lo scopo di testare l'interesse per i giochi PlayStation e Nintendo.

Altro testo sotto il video

Tuttavia, non è un segreto che lo sviluppo dei port richieda da diversi a diversi mesi: la creazione di Sea of ​​​​​​Thieves su PlayStation 5 avrebbe dovuto iniziare all'inizio del 2023.

Se il colosso di Redmond vuole continuare la sua strategia e aggiungere titoli individuali alle piattaforme concorrenti, i prossimi porting dovranno essere realizzati adesso, ed è ciò in cui crede Silknigth. Alla fine di febbraio, un insider ha riferito che Ghost of Tsushima sarebbe arrivato su PCIl che ha confermato la sua credibilità, e ancor prima ha fornito notizie sulla nuova versione di Starfield.

Secondo lui Microsoft vuole rilasciare un'altra IP apprezzata, a Starfield uscirà su PlayStation 5 tra novembre e dicembre 2024.

Gli annunci non finiscono qui. Starfield per Playstation 5 sarà annunciato con un rilascio tra novembre e dicembre 2024. Il piano per il 2025 è più ampio e include serie popolari dell'universo Xbox.